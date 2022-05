Insieme per Spoleto chiede “partecipazione delle scelte”

La nota stampa dei consiglieri Piccioni e Cintioli

Riceviamo e pubblichiamo integralmente :

Negli ultimi giorni abbiamo appreso dai social network che cambierà la circolazione in piazza della Vittoria con interventi che inizieranno a Novembre e si concluderanno nella primavera del 2023, sempre dai social network abbiamo appreso che nel Programma di Rigenerazione Urbana sono previsti interventi consistenti nelle Frazioni del Comune.

Scelte importanti che riguardano il futuro della città senza che il Consiglio Comunale ne sia stato informato e senza che i Consiglieri abbiano potuto discutere dei progetti né suggerire possibili modifiche.

Perché non si è sentito il dovere di discutere di questi importanti argomenti nelle sedi istituzionali?

Perché le commissioni Consiliari non sono state convocate per poter analizzare i progetti?

È questa la collaborazione tra le forze politiche tanto sbandierata?

Questi atti di arroganza denotano ancora una volta la mancanza di rispetto da parte del Sindaco e della sua maggioranza nei confronti delle Istituzioni democratiche ed il tentativo di svilire il ruolo dei Consiglieri Comunali.

Non condividiamo questi metodi autoreferenziali ed ostili a qualsiasi forma di trasparenza e vogliamo ribadire che occorre rispetto per la Città che nel Consiglio Comunale trova la sua rappresentanza.

Sui temi di interesse generale sarebbe giusto che tutte le forze politiche siano messe nella condizione di poter dare il proprio contributo, anche per cercare di arginare il fenomeno del crescente distacco tra i cittadini e le Istituzioni che interessa soprattutto i più poveri ed i più svantaggiati che stanno perdendo la fiducia nella democrazia come veicolo di cambiamento ed emancipazione sociale.

Noi, come sempre, siamo pronti a dare il nostro contributo.