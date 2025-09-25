Insieme per Spoleto, a Monteluco il confronto con i cittadini

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Si è svolto a Monteluco un incontro tra un gruppo di sostenitori della lista “Insieme per Spoleto”, che alle elezioni amministrative del 2021 candidò a Sindaco Giancarlo Cintioli.

All’incontro hanno partecipato i Consiglieri comunali Giancarlo Cintioli, Paolo Piccioni e Donatella Loretoni, che hanno illustrato ai presenti lo stato del Comune di Spoleto e le principali criticità riscontrate nell’attuale gestione amministrativa.

In particolare, è stata sottolineata la mancanza di progettualità in campo industriale: nonostante la presenza di un’area produttiva già attrezzata, la Giunta Sisti non è riuscita ad attrarre investimenti capaci di rilanciare un polo industriale dopo le dismissioni di realtà storiche come Cementir, Pozzi, Minerva e Panetto & Petrelli.

Anche sul fronte sociale i Consiglieri hanno evidenziato l’assenza di iniziative concrete. È stato ricordato come, nonostante l’approvazione unanime in Consiglio della mozione di “Insieme per Spoleto” per garantire il trasporto gratuito agli over 75 e ai cittadini in regime sanitario per prestazioni fuori Comune, la misura non sia stata ancora attuata.

Un ulteriore elemento critico riguarda l’isolamento politico a livello regionale, conseguenza –secondo i Consiglieri– di scelte poco lungimiranti che rischiano di penalizzare Spoleto rispetto ad altri territori umbri.

Al termine dell’incontro si è svolto un ampio dibattito, dal quale sono emerse alcune priorità da tradurre in azioni politiche già nelle prossime settimane. È stato quindi fissato un nuovo appuntamento per la prima metà di ottobre.