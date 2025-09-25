Insieme per Spoleto, a Monteluco il confronto con i cittadini

  • Redazione
  • Settembre 25, 2025
  • Dalle sedi
  • Letto 35

    • Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

    Si è svolto a Monteluco un incontro tra un gruppo di sostenitori della lista Insieme per Spoleto, che alle elezioni amministrative del 2021 candidò a Sindaco Giancarlo Cintioli.

    Allincontro hanno partecipato i Consiglieri comunali Giancarlo Cintioli, Paolo Piccioni e Donatella Loretoni, che hanno illustrato ai presenti lo stato del Comune di Spoleto e le principali criticità riscontrate nell’attuale gestione amministrativa.

    In particolare, è stata sottolineata la mancanza di progettualità in campo industriale: nonostante la presenza di unarea produttiva già attrezzata, la Giunta Sisti non è riuscita ad attrarre investimenti capaci di rilanciare un polo industriale dopo le dismissioni di realtà storiche come Cementir, Pozzi, Minerva e Panetto & Petrelli.

    Anche sul fronte sociale i Consiglieri hanno evidenziato lassenza di iniziative concrete. È stato ricordato come, nonostante lapprovazione unanime in Consiglio della mozione di Insieme per Spoleto per garantire il trasporto gratuito agli over 75 e ai cittadini in regime sanitario per prestazioni fuori Comune, la misura non sia stata ancora attuata.

    Un ulteriore elemento critico riguarda lisolamento politico a livello regionale, conseguenza secondo i Consiglieri di scelte poco lungimiranti che rischiano di penalizzare Spoleto rispetto ad altri territori umbri.

    Al termine dellincontro si è svolto un ampio dibattito, dal quale sono emerse alcune priorità da tradurre in azioni politiche già nelle prossime settimane. È stato quindi fissato un nuovo appuntamento per la prima metà di ottobre.

    Share

    Articolo precedente

    Rotatoria San Giovanni di Baiano, De Rebotti risponde a Lisci: “Fissato un incontro tecnico per definire l’ultimo passaggio catastale”

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Gabriele 2025-09-24 10:20:17
    Sin dal inizio di queste elezioni regional si sapeva tutto che la Proietti sbandierava che avesse rinesso tutto come era.....
    Luca Spinelli 2025-08-25 17:33:44
    Molto interessante l’analisi di Claudio Fraccari.
    Spoleto (PG), 19 agosto 2025: Ferragosto Spoletino tra musica, cammini e sapori - Italia Quotidiana 2025-08-16 13:51:27
    […] musica che unisce generazioni. Per restare aggiornato sul programma completo: Programma completo e Guida agli appuntamenti sono fonti utili,.....
    CONSULENTE FINANZIARIO • LUCA SPINELLI 2025-08-15 14:28:26
    Mons. Boccardo offre un invito alla serenità e alla fiducia che supera la paura della morte. È un bel messaggio!
    Aurelio Fabiani 2025-07-05 07:57:31
    Non è tempo per equilibrismi. La sinistra di opposizione e il centro sinistra al governo della città hanno approvato la.....