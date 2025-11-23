Inside Padel Domina il Derby Cittadino di Spoleto: 4–0 nel Confronto Diretto MSP Coppa dei Club

Sabato 22 Novembre i campi cittadini hanno ospitato una giornata di grande sport, con l’Inside Padel che ha trionfato con autorità nel derby di Spoleto. La competizione, composta da quattro incontri – due maschili, uno femminile e uno misto – ha visto la squadra Inside prevalere con un netto 4–0, confermando l’eccellente stato di forma del club.

In campo per l’Inside sono scesi: Gabriele Rotar e Filippo Luzzi per il primo incontro maschile, Tommaso Gigliarelli e Federico Petrini per il secondo, Mancini Elisa e Gobbini Simona per il femminile, e Asier Lopez ed Eleonora Tabai per il misto.

Per il Podium, hanno partecipato: Suadoni Simone e Tantillo Massimo per il primo incontro maschile, Tommaso Graziani per il secondo maschile, Alice Cuna e Cristina Galli per il femminile, e Marco Mariani e Laura Rancani per il misto.

La formazione dell’Inside ha dimostrato solidità, coordinazione e un evidente progresso tecnico, frutto del lavoro svolto nelle ultime stagioni. Ogni incontro è stato combattuto fino all’ultimo punto; tuttavia, l’Inside ha saputo mantenere la lucidità nei momenti decisivi, imponendosi con una maturità agonistica.

“Siamo orgogliosi del percorso che stiamo costruendo,” afferma la società, che desidera esprimere un ringraziamento speciale agli allenatori e a tutti i membri del team. L’impegno, la dedizione e lo spirito di gruppo stanno permettendo al club di crescere costantemente nel panorama del padel locale e regionale.

Con questa vittoria decisiva, Inside Padel consolida la sua posizione e guarda con fiducia ai prossimi eventi sportivi, determinata a proseguire sulla stessa strada di lavoro e passione.