Insediamento della Giunta e del Consiglio Comunale, la soddisfazione del Partito Democratico

Il Partito Democratico di Spoleto – si legge in una nota stampa – si congratula con i propri rappresentanti in seno alla Giunta e al Consiglio comunale a partire dalla nomina a Presidente dell’Assemblea Marco Trippetti, eletto senza voti contrari a testimonianza della stima e del rispetto che gli vengono riconosciuti da ogni parte politica dell’emiciclo.

Il Consiglio comunale di ieri, – prosegue la nota- il primo della nuova amministrazione guidata dal Sindaco Andrea Sisti, segna il primo step dell’operatività politico-programmatica che sarà completata con la composizione delle Commissioni di cui al momento è stata approvata quella elettorale che vede come rappresentante del Pd, Federico Cesaretti che sarà anche il vice della capogruppo Camilla Laureti. Il protocollo della seduta consiliare ha previsto anche la presentazione ufficiale del nuovo esecutivo che vede la presenza di Stefano Lisci e Danilo Chiodetti, il primo in qualità di vicesindaco con deleghe al personale e allo sport professionistico, il secondo assessore alla cultura.

Numerosi i momenti che hanno emozionato e coinvolto il folto pubblico che ha partecipato all’insediamento ufficiale degli organi istituzionali del nostro Comune.

In primis, il minuto di silenzio, sollecitato dal Presidente Trippetti in ricordo e in onore dei 51 spoletini deceduti per Covid e le note che si sono diffuse nella sala consiliare degli inni dell’Europa e quello d’Italia cantato dai presenti a cui ha fatto seguito il giuramento del Sindaco Sisti sulla Costituzione.

Il Partito Democratico, in quanto componente più numerosa, è consapevole della responsabilità che i cittadini gli hanno attribuito. Una fiducia che sapremo onorare nella consapevolezza che in un mondo che sta cambiando a velocità vertiginosa ci attendono sfide impegnative. Siamo però -conclude la nota – al pari consapevoli che il nostro programma di legislatura va proprio nella direzione giusta e il partito, con la sua organizzazione e componenti, sarà a fianco di questa amministrazione comunale che punta alla “normalizzazione”, alla “pacificazione” e ad obiettivi ambiziosi che guardano alle problematiche contingenti e alla future generazioni.

Non ci resta che augurare a tutti un buon lavoro.