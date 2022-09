Inizio del nuovo anno scolastico, il saluto del sindaco Andrea Sisti e dell’assessora Luigina Renzi

《emozionatevi davanti a ciò che più vi piace, date spazio alle vostre passioni, coltivatele con tenacia, con quella forza, meravigliosa perché testarda, che è propria della vostra età》

Buon anno scolastico a tutte e tutti!



Rivolgiamo questo nostro augurio alle studentesse e agli studenti, il personale della scuola, le educatrici dei nidi d’infanzia, i docenti, i dirigenti nella speranza che questo anno scolastico possa riportare una vera normalità nella scuola, rappresentando una ripartenza dopo anni segnati dalla pandemia.



La scuola, luogo della conoscenza per antonomasia, è anche spazio di socializzazione, dimensione di accoglienza, occasione di integrazione.



In passato sia il distanziamento che le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria hanno influito maggiormente sull’aspetto della socializzazione limitando gli abbracci, le strette di mano, il contatto fisico, sacrificando quindi momenti insostituibili e determinanti nella crescita dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. Da qui innanzitutto l’auspicio che quest’anno la scuola possa tornare ad essere pienamente lo spazio di socializzazione che conosciamo, che i sorrisi possano inondare le giornate di studenti e alunni, semplici gesti il cui prezioso valore si è potuto comprende proprio quando non hanno più rappresentato la normalità.







Allo stesso tempo la scuola è anche luogo di crescita civica, laboratorio di cittadinanza e di integrazione, di inclusione delle diversità e di accoglienza del prossimo, patrimonio inestimabile a cui attingere per abbattere le disuguaglianze, aprire orizzonti, seminare interesse e passione.



L’augurio più grande è quindi rivolto alle nostre studentesse e ai nostri studenti: emozionatevi davanti a ciò che più vi piace, date spazio alle vostre passioni, coltivatele con tenacia, con quella forza, meravigliosa perché testarda, che è propria della vostra età. Scoprite le vostre attitudini, perseguite il vostro sogno, non mollate di fronte alle difficoltà, mordete la vita e fate tutto questo con gentilezza, con il rispetto che dovete a voi stessi e agli altri: sarà sempre un atto rivoluzionario contro ogni forma di violenza di cui, fidatevi, non vi pentirete mai.



In questo percorso un ruolo speciale lo hanno senza alcun dubbio le famiglie che sono ogni giorno, insieme alla scuola, un baluardo educativo fondamentale ed irrinunciabile: avete affrontato, non senza difficoltà, questi due anni di pandemia, gestendo e preoccupandovi per le restrizioni vissute dai vostri figli e dalle vostre figlie nell’ambiente scolastico. Lo avete fatto con responsabilità e dedizione ammirevole e di questo, oggi, non possiamo che ringraziarvi.

L’augurio è quindi rivolto a tutte e a tutti voi, nella speranza di poter essere, insieme, protagonisti di una nuova ripartenza!