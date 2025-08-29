Iniziati i lavori di sistemazione del vecchio tracciato della strada di Casigliano

Sono stati avviati con urgenza i lavori di sistemazione del vecchio tracciato lungo la strada di Casigliano, a seguito del crollo del ponte provocato dal recente maltempo.

L’intervento si è reso necessario per garantire ai residenti la possibilità di raggiungere in sicurezza le proprie abitazioni, evitando l’isolamento della comunità.

I lavori di rifacimento della strada alternativa, realizzati nell’arco di una giornata grazie al coordinamento tra Uffici tecnici comunali e ASE, hanno permesso la riapertura e la messa in sicurezza della carreggiata, con opere di consolidamento e ripristino della viabilità.

“Era fondamentale intervenire immediatamente – ha dichiarato l’Assessore ai Lavori Pubblici Federico Cesaretti – per assicurare un collegamento sicuro e costante agli abitanti di Casigliano. La tutela delle comunità e la continuità dei servizi essenziali rappresentano una priorità assoluta per l’Amministrazione”.

“Siamo intervenuti tempestivamente su richiesta del nostro socio unico – ha sottolineato l’Amministratore di ASE, Roberto Paolucci – mettendo in campo le nostre professionalità, a cui rivolgo un ringraziamento speciale, per assicurare la riapertura in tempi rapidi”.

Il Comune di Spoleto continuerà a monitorare costantemente la situazione, programmando ulteriori opere di manutenzione e sicurezza per garantire stabilità e funzionalità alla viabilità di tutta l’area.​