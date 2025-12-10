Iniziati i lavori di riqualificazione della pista di atletica

Sono iniziati questa mattina i lavori di riqualificazione della pista di atletica a piazza d’Armi. L’assessore allo sport Federico Cesaretti e il consigliere regionale Stefano Lisci hanno visitato l’area di cantiere in occasione dell’avvio dell’intervento, insieme al direttore dei lavori, architetto Roberto Buccione.

L’intervento, finanziato per il 50% dal Fondo Sport e Periferie 2023 e per il restante 50% dal Comune di Spoleto attraverso l’accensione di un mutuo, avrà un costo complessivo di circa € 1.400.000,00. I lavori sono realizzati dalla Green System srl (questa mattina erano presenti i referenti tecnici della ditta) e avranno una durata di 240 giorni (la conclusione è prevista tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno 2026).

Nel progetto sono previste, insieme ad interventi per l’efficientamento energetico e al rifacimento del tappeto della pista di atletica, anche le modifiche del posizionamento di alcune pedane interne all’anello: due per il salto con l’asta, salto lungo e triplo ed il salto in alto.

Parallelamente il Comune di Spoleto sta lavorando alla progettazione per la riqualificazione dei locali che ospitano gli spogliatoi e la palestra. L’esecuzione di questa parte dei lavori, non compresa nell’intervento generale, i cui costi attualmente hanno una stima di circa € 200.000,00, necessiterà di ulteriori 60 giorni, con la conclusione dell’intervento previsto, In questo caso, tra la fine del 2026 e l’inizio 2027.

“L’avvio dei lavori rappresenta un passo fondamentale per restituire alla città un impianto moderno, sicuro e all’altezza delle esigenze degli atleti e delle società sportive – ha dichiarazione l’assessore allo sport, Federico Cesaretti – La pista di piazza d’Armi è un punto di riferimento per tante persone: con questo intervento investiamo concretamente sulla possibilità di offrire strutture adeguate non solo alle attività agonistiche, ma anche a quelle scolastiche e amatoriali”.

“Il lavoro fatto in questi anni, che ho avuto modo di seguire personalmente fino allo scorso anno come vicesindaco con delega allo sport, punta a riqualificare profondamente l’impiantistica sportiva di Spoleto – ha aggiunto il consigliere regionale, Stefano Lisci – La pista di atletica, così come il Palazzetto dello Sport di viale Martiri della Resistenza e la rifunzionalizzazione del Palatenda sono senza dubbio gli esempi più emblematici, ma attorno a questi ruotano tutta una serie di lavori e sistemazioni che stanno interessando moltissime strutture sportive del territorio. Un ringraziamento va non solo all’amministrazione comunale e all’assessore Cesaretti, ma anche agli uffici tecnici e dello sport per la professionalità e l’impegno dimostrati anche in questa occasione”.