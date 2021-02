Iniziati i lavori di realizzazione della fascia antincendio al Giro dei condotti

G li interventi servono a ridurre il rischio incendi durante la stagione estiva

Sono iniziati ieri mercoledì 24 febbraio i lavori di ripulitura del bosco per la realizzazione della fascia antincendio lungo il Giro dei Condotti. Realizzato dall’Agenzia Forestale Regionale – Compartimento di Spoleto, l’intervento è stato finanziato per circa € 37.000,00 nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020.

Per permettere l’esecuzione dei lavori, il cui termine è previsto nel mese di aprile, saranno posti all’inizio e alla fine della strada alcuni cartelli per segnalare le zone in cui si opera giornalmente.

Contestualmente le aree interessate verranno chiuse al passaggio di mezzi e persone dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 15.00, con restrizioni limitate solo a queste fasce orarie e limitatamente alle zone di intervento giornaliero.

L’obiettivo del progetto è quello di ridurre il rischio di incendi nella stagione estiva, attraverso la rimozione della vegetazione secca e, quindi, facilmente incendiabile.

Gli interventi, che si inseriscono nel quadro delle azioni di tutela generale del Monteluco in quanto sito di interesse comunitario con particolare rilevanza storica e ambientale, verranno effettuati in un fascia parallela al Giro dei Condotti, per una profondità variabile tra i 10 ed i 20 metri (il materiale tagliato, accatastato e bruciato verrà spento con l’acqua al termine di ogni giornata lavorativa).​