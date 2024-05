Iniziati con successo i concerti del Lirico Sperimentale. Prossimo appuntamento domenica 2 giugno con il maestro Marco Boemi

È incominciata la rassegna Fuori Opera dei Concerti Lirico Vocali del Teatro Lirico Sperimentale con il primo appuntamento che si è svolto nel pomeriggio di sabato 25 maggio nella cornice di Villa Redenta, in una Sala Monterosso affollata di pubblico. Si trattava di un evento che suggellava la fine della Masterclass di Marina Comparato, mezzosoprano che proprio tra i banchi dello Sperimentale avviò la sua splendida carriera e che, puntualmente con maestria e affetto, ritorna a tenere lezioni tra i suoi ragazzi di Spoleto.

Quello di sabato 25 maggio è stato il primo di una serie di quattro concerti lirico vocali di fine Masterclass: il prossimo appuntamento è previsto per domenica 2 giugno, alle ore 18.00 sempre nella Sala Monterosso di Villa Redenta con la presenza del celebre direttore d’orchestra e pianista Marco Boemi, che proprio in questi giorni a Spoleto sta incessantemente lavorando con i giovani cantanti del Corso di Avviamento al debutto per prepararli al meglio ad affrontare il loro primo palcoscenico in Stagione.

I cantanti del Teatro Lirico si esibiranno con celebri brani di liederistica, di musica da camera e chansons, cimentandosi in un repertorio per loro nuovo, raffinato e coinvolgente.

I prossimi Concerti Lirico Vocali della rassegna Fuori Opera proseguiranno nei giorni di venerdì 28 giugno 2024 (al termine della Masterclass del soprano Carmela Remigio, star internazionale del canto lirico), per terminare sabato 3 agosto 2024 a chiusura della masterclass del celebre basso-baritono Nicola Ulivieri, anch’egli ex ‘laureato’ dello Sperimentale che ha calcato e ancora frequenta con grande successo i palcoscenici più ambiti.

Accompagneranno i cantanti al pianoforte i maestri Dahyun Kang, Pablo Salido Pulido e Lorenzo Tomasini. Mentre le giovani voci saranno di: Emma Alessi Innocenti mezzosoprano, Andrea Ariano baritono, Viktoriia Balan soprano, Eleonora Benetti soprano, Giorgia Costantino soprano, Aloisia de Nardis soprano, Chiara Guerra soprano, Marco Guarini baritono, Kristyna Kustkovà soprano, Chiara Latini soprano, Nicolò Lauteri basso, Francesca Lione mezzosoprano, Paolo Mascari tenore, Francesca Paoletti soprano e Davide Piva baritono.

L’ingresso per i Concerti sarà libero e gratuito, fino ad esaurimento posti.

Per informazioni: 327.2174453 / 366.1767608 / 0743.221645