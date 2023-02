Inizia il girone di ritorno, sabato al PalaRota la Ducato Futsal ospita la CTS Grafica

Mister De Moraes: “Solo il campo ci potrà dire come stiamo di testa, ma ho pochi dubbi”

Rispettato il turno di riposo previsto per lo scorso sabato, torna in campo la Ducato Futsal Spoleto, per la prima giornata del girone di ritorno. I ragazzi di De Moraes hanno continuato a lavorare come da consuetudine, cercando di non perdere il ritmo partita, anche grazie ad un’amichevole disputata in casa del Città di Orte.

Come previsto, c’è stato l’aggancio in vetta in classifica subito dalla Virtus Gualdo che, dopo aver espugnato il PalaRota nella spettacolare partita di quindici giorni fa, ha regolato la CTS Grafica con il punteggio di 5-0. Nessun dramma per Rosi e compagni, che si apprestano a vivere la seconda parte del campionato con lo stesso spirito di sempre, quello di vivere questa avventura gettando in campo tutta la grinta e la determinazione possibili.

“Credo che il girone di ritorno – dice mister De Moraes – sarà più impegnativo per tutte le squadre, visto che abbiamo avuto modo di conoscerci grazie alle partite giocate. Per noi sarà importante proseguire il percorso di crescita, concentrandoci su noi stessi”.



Si riparte dopo un pareggio ed una sconfitta che potrebbero avere interrotto un qualcosa…

“Per me non hanno interrotto niente. Anzi potrebbero averci dato qualche elemento in più per capire chi siamo e chi vogliamo diventare. In questi giorni ho visto i ragazzi allenarsi bene ed in ottime condizioni fisiche. Solo il campo ci potrà dire come stiamo di testa, ma ho pochi dubbi”.

Al PalaRota arriverà la CTS Grafica, squadra che, dopo un pessimo avvio (un punto nelle prima cinque partite), ha iniziato a farsi valere, ottenendo anche qualche buon risultato e otto punti in classifica. All’andata gli Spoletini espugnarono Città di Castello con il punteggio di 3-1, soffrendo un bel po’, grazie alle reti di Cocco, Garofalo e Rosi. Tornerà a disposizione Trapasso dopo le lunghe settimane di stop; ci sarà anche Marco Stramaccioni, che passerà sopra al suo dito infortunato pur di essere utile alla causa della Ducato, a dimostrazione che siamo in presenza di un gruppo veramente solido.



Appuntamento alle ore 15.00 di sabato al PalaRota.