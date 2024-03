Orvieto Wine Marathon e Strade Bianche per la prima uscita stagionale

Riprende, lentamente, ma riprende, l’attività agonistica dell’MTB Spoleto. La prima uscita del 2024 è andata in scena ad Orvieto, in occasione della storica Orvieto Wine Marathon, valida per diversi circuiti e prova di apertura anche del prestigio 2024.

Sono stati 16 gli atleti portacolori spoletini che hanno detto la loro soprattutto in campo femminile e juniores. 1° di categoria nel percorso corto Chiara Crispini; 2° posto nel lungo, invece, per Ursula Arcangeli. I ragazzi si sono difesi, andando entrambi a podio: 2° Cardarelli e 3° Paloni, con quest’ultimo fortemente attardato da una noia meccanica che gli ha impedito di contendere il primato al forte Giurdanella. Tra gli uomini che hanno affrontato il Marathon, da sottolinerare il 5° posto di Federiconi nel M7 e l’8° di Lancia nel M8; si sono difesi nel M3 Piermatti 14° e Crispini 28°. Altro risultato di rilievo il 10° posto nel breve M3 di Patito.

La compagine presieduta da Emiliano Di Battista ha archiviato la prova di Orvieto con il 5° posto di squadra. Per chi gareggerà nell’Umbria Tuscany si torna in sella il 7 aprile a Cortona; per l’Umbria Marathon bisognerà aspetterà il 5 maggio con la GranFondo San Pellegrino a Gualdo Tadino.

In concomitanza con Orvieto, due atleti del MTB Spoleto hanno portato a termine anche la prestigiosa Strade Bianche, disputata ieri, nel senese, sullo stesso percorso dei professionisti: sono stati Cristian Baroni e Romano Menechini, cui vanno i complimenti della società per questo risultato.