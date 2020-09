Le parrocchie della Diocesi accolgono i nuovi parroci

Date e orari delle Messe di ingresso

Tante comunità parrocchiali dell’Archidiocesi di Spoleto-Norcia si apprestano ad accogliere dei nuovi sacerdoti. Ecco le date e gli orari degli ingressi dei nuovi parroci:

• Domenica 20 settembre ore 18.00: don Canzio Scarabottini, di don Alessio kononov e di don Bartolomeo Gladson Sagayaraj nel Centro di Comunità di Cascia per le parrocchie di Cascia, Poggiorimocaso di Cascia e Pian di Chiavano di Cascia.

• Domenica 27 settembre ore 16.00: don Canzio Scarabottini, di don Alessio kononov e di don Bartolomeo Gladson Sagayaraj a Poggiodomo.

• Domenica 27 settembre ore 18.00: don Canzio Scarabottini, di don Alessio kononov e di don Bartolomeo Gladson Sagayaraj a Monteleone di Spoleto.

• Sabato 3 ottobre ore 18.00: don Bruno Molinari e don Pierluigi Morlino nella Basilica Cattedrale di Spoleto per le parrocchie della Cattedrale, di S. Gregorio Maggiore e dei Santi Pietro e Paolo in Spoleto.

• Domenica 4 ottobre ore 17.30: don Giovanni Cocianga a Gualdo Cattaneo.

• Lunedì 5 ottobre ore 17.30: don Giovanni Cocianga a Pomonte di Gualdo Cattaneo.

• Domenica 11 ottobre ore 10.30: don Luis Vielman a Scheggino.

• Domenica 11 ottobre ore 18.00: mons. Alessandro Lucentini, don Mirco Boschi e don Mahimai Dass Irudayam, CPPS, nella chiesa di S. Giacomo di Spoleto per le parrocchie di S. Giacomo e Cortaccione in Spoleto.

• Domenica 18 ottobre ore 17.00: don Luis Vielman a Sant’Anatolia di Narco.

• Domenica 18 ottobre ore 18.00: don Davide Travagli nella palestra della parrocchia del Sacro Cuore di Spoleto per le parrocchie del Sacro Cuore e di S. Sabino.

• Sabato 24 ottobre ore 17.00: don Edoardo Rossi nella chiesa di S. Venanzo per le parrocchie di S. Venanzo, Morgnano e Maiano di Spoleto.

• Domenica 25 ottobre ore 18.00: don Tomasz Grodzki nella chiesa di Arrone per le parrocchie di Arrone e Polino.