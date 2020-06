Infrastrutture per il rilancio: partiamo dal ponte sulla Flaminia

Il comunicato stampa dei consiglieri comunali di Partito Democratico e Ora Spoleto

Le infrastrutture e l’ambiente sono il “volano del rilancio”, si legge nel Piano messo a punto per l’Italia dalla task force guidata dal manager Vittorio Colao. Serve questo per aiutare il nostro Paese a crescere di più nel futuro.

E serve questo anche per far crescere la nostra città che, ad oggi, sia per quello che riguarda la mobilità su gomma, sia per quello che riguarda la mobilità su ferro, non se la passa bene.

Tra il viadotto Montoro e il ponte sulla Flaminia tra Spoleto e Terni puoi impiegare ore per raggiungere Spoleto venendo da sud. E questo è ancora più grave oggi che ‘riapriamo’ la nostra città al turismo.

Pochi giorni fa il deputato del PD Walter Verini ci ha comunicato che l’Anas gli ha dato notizie incoraggianti per ciò che riguarda la messa in sicurezza del ponte sulla Flaminia con l’avvio dei lavori a breve e la conclusione entro l’anno. Come, anche per il viadotto Montoro, dovrebbero esserci notizie incoraggianti con una prima apertura parziale a fine luglio.

Chiediamo al Sindaco però di farsi sentire su questo: chiedere un cronoprogramma di progettazione preciso e fare in modo che l’avvio dei lavori sia condiviso e rispettato. Su questo tema abbiamo sentito forte la voce del Sindaco di Narni De Rebotti, che si è battuto per il viadotto Montoro, ma troppo flebile la voce del nostro Sindaco che dovrebbe, anche con lo stesso iter amministrativo, farsi sentire per il ponte sulla Flaminia che, oltre a rendere più complicato l’arrivo di chi viene nella nostra città, mette in ginocchio, in questo momento già difficile di per sé, chi lungo quella strada ha un’attività. Sindaco, non aspettiamo un minuto di più per farci sentire anche dalla Presidente Tesei e dall’Assessore regionale Melasecche, perché in questo momento non ci possiamo permettere tempi lunghi.

I consiglieri comunali Pd e OraSpoleto:

Stefano Lisci

Carla Erbaioli

Marco Trippetti

Camilla Laureti

Luigina Renzi