Info turistiche con la realtà aumentata: accordo Comune-Lions

è stato firmato ieri mattina a Palazzo comunale l’accordo di collaborazione tra il Comune di Spoleto ed il Lions Club Spoleto per la realizzazione del progetto “Indicazioni digitali turistiche”.

Due le attività previste. La principale riguarda la progettazione e la realizzazione di una web-app per finalità turistiche con funzionalità di realtà aumentata da parte del Lions Club Spoleto, in collaborazione con Web42 Srl. La seconda è invece relativa all’integrazione del progetto con una sezione denominata “Vie e piazze raccontano”, per fornire informazioni sulle figure, i fatti ed i luoghi a cui sono intitolate le vie, i vicoli e le piazze della città.



Se da una parte lo scopo principale della web-app è quello appunto di indicare all’utente i punti di interesse turistico nelle sue vicinanze, fornendo informazioni su ciò che lo circonda, dall’altra l’integrazione toponomastica punta a restituire info storiche su Spoleto e relative all’evoluzione urbanistica della Città.

“Ringrazio il Lions Club Spoleto per averci resi partecipi di questo progetto che migliora non solo la nostra informazione turistica, ma anche il nostro servizio di accoglienza attraverso un nuovo sistema informativo digitale – ha dichiarato l’assessore Giovanni Angelini Paroli – Il progetto, che è attualmente in fase di realizzazione, oltre ad essere un’ulteriore dimostrazione della disponibilità e dell’attaccamento alla città da parte del Lions Club, è pienamente in linea con le azioni di promozione e di miglioramento che stiamo portando avanti come amministrazione e questo ci consente di implementare i nostri servizi attraverso una collaborazione fattiva pubblico-privato“.

“Come Lions Club Spoleto abbiamo dato gambe ad un’idea proposta dal nostro socio Piero Rindinella – ha spiegato il Presidente del Lions Club Spoleto, Massimo Sabatini – che, dopo le quattro webcam posizionate lo scorso anno sulla Torre campanaria del Comune di Spoleto, ha anche ideato questa nuova web-app attraverso cui cittadini e turisti potranno recuperare informazioni su momenti, vie e luoghi di interesse della città“.

“Il nostro sodalizio, da sempre, si occupa anche dei servizi, intervenendo a favore della propria comunità di riferimento – ha aggiunto Piero Rindinella – Questa idea serve proprio a dare uno sviluppo ulteriore al turismo e sostenerlo in maniera qualificata”.

“Come Dipartimento del Turismo – sono state le parole del dirigente Sandro Frontalini – abbiamo accolto subito con entusiasmo la proposta del Lions Club Spoleto perché arricchisce la capacità di accoglienza della Città, mettendo a disposizione un ulteriore canale informativo non solo per i turisti, ma anche per i cittadini. Per questo abbiamo proposto di realizzare una sezione che racconterà a tutti chi sono i personaggi a cui sono dedicate le vie della città o le ragioni per cui alcuni luoghi hanno una determinata denominazione. Crediamo che sia un modo semplice, ma allo stesso tempo importante per riaffermare l’identità, ricordare la storia di Spoleto e la consapevolezza di noi cittadini del luogo in cui viviamo”.

“Come Web42 siamo stati incaricati dal Lions Club di Spoleto della realizzazione di questa web-app – ha spiegato l’ingegnere Consalvo Cattuto – che permetterà agli utenti di accedere alle schede dei diversi punti di interesse della città attraverso tre modalità di consultazione. La prima è sulla base di un elenco attraverso cui si potrà avere un’anteprima del monumento ed accedere alla scheda dettagliata; la seconda modalità è attraverso la mappa, che mostrerà la posizione dell’utente con intorno i vari punti di interesse e, la terza, è con l’uso della realtà aumentata, ossia attraverso la fotocamera del proprio smartphone sarà possibile avere informazioni su tutto ciò che c’è nelle immediate vicinanze”.