“Indotto”. Al via la mostra fotografica di Elisa Capocci al Cantiere Oberdan

La fotografa spoletina ha rivisitato in chiave moderna e tecnologica le grandi opere del passato

di Alessio Cao

(DMN) Spoleto – Domani 5 settembre alle ore 17:00, a Spoleto nei locali del Cantiere Oberdan, sarà inaugurata “Indotto” la prima mostra fotografica in città di Elisa Capocci.

La giovane e talentuosa fotografa spoletina stupisce il visitatore, conducendolo con le sue opere oltre i normali canoni di bellezza. Con il passare del tempo, l’avanzamento tecnologico ha portato ad una visione distorta della realtà. Da questo concetto parte la riflessione dell’artista spoletina, che la conduce ad interrogarsi sulla visione che avrebbero avuto del mondo moderno i grandi pittori del passato. Le sue opere non sono un tributo a questi grandi maestri, ma uno squarcio nel tempo che catapulta le opere d’arte dal passato al presente, attraverso una rivisitazione fotografica in chiave moderna e tecnologica.