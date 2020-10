“Indignazione e amarezza per i fatti e per il metodo”

Il comunicato stampa dei consiglieri comunali del Partito Democratico e Ora Spoleto

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Indignazione e amarezza. Sono queste le sensazioni prevalenti che vogliamo esprimere – come consiglieri del Partito Democratico e di Ora Spoleto – di fronte alla notizia che ci è stata comunicata durante il Consiglio comunale di oggi della chiusura, da stasera stessa, anche del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Spoleto, oltre a tutti gli altri reparti.

Come abbiamo già detto eravamo pronti ad accogliere i malati Covid, in una fase emergenziale come questa, ma non possiamo accettare lo smantellamento di tutti i servizi e, soprattutto, di un servizio essenziale per la città come il Pronto Soccorso. Ma non possiamo neanche accettare i metodi utilizzati dalla Giunta regionale. Il Comune di Spoleto è stato informato, infatti, tramite Comunicati stampa e Conferenze stampa.





Anche il Presidente Mattarella ha chiesto a tutti senso di responsabilità in questa fase ma il confronto e la collaborazione tra Istituzioni non sono forse parte proprio di questo senso di responsabilità?

Per manifestare il nostro dissenso sabato mattina, rispettando le norme di distanziamento Covid, andremo a manifestare fuori dalla sede della Giunta regionale come stiamo facendo ora fuori dal Pronto Soccorso con tutta la città.

Il disegno della Giunta a trazione leghista è sempre più chiaro ma non per questo lo accetteremo in silenzio. I ritardi dell’organizzazione da parte della Regione su come affrontare una seconda ondata non possono ricadere sulle città e, ancora di più, sui cittadini umbri.



I CONSIGLIERI COMUNALI DEL PARTITO DEMOCRATICO E DI ORA SPOLETO