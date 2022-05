Incredibile podio a Vallelunga per il giovane spoletino Cristian Lolli e il Cecchini Racing Team nel secondo round del Campionato Italiano Velocità

Il pilota umbro migliora di turno in turno fino alla 3a posizione in gara 2 nel round di casa



Il Piero Taruffi ospita il secondo round del Campionato Italiano Velocità per la terza e la quarta gara stagionale. Cristian Lolli e il team Cecchini Racing arrivano a Vallelunga motivati e convinti di poter far bene. Le qualifiche con tempo incerto non rendono giustizia al numero #29 che con i crono 1’46.546, nella Q1, e 1’46.024, nella Q2, sistema la sua Beon motorizzata 450 in 11esima tabella sulla griglia di partenza.

GARA 1

Anche il secondo round del CIV si apre all’insegna dell’incertezza del meteo che compromette aderenza e umore. Cristian Lolli scatta dalla tabella 11 in griglia montando gomme slick. Subito sventolano le bandiere con la croce bianca di Sant’Andrea ad indicare gocce di pioggia in diverse curve del circuito romano. Nonostante questo in soli 3 giri il numero #29 guadagna ben 6 posizioni e si va a prendere la 5a piazza che difende, sebbene i ripetuti attacchi dei suoi rivali, fino alla bandiera a scacchi. Il distacco consistente dal gruppo dei primi gli impedisce di lottare per il podio ma la sua è una prestazione tiratissima fatta di sorpassi e contro-sorpassi che dimostra certamente una crescita rispetto al primo round di Misano e maggior feeling con la nuova moto e con il neonato team. Ancora top five e ancora punti importanti per il campionato.

GARA 2

Il warm up della domenica mattina serve al team e al suo alfiere per provare alcuni assetti. Finalmente il sole splende su Campagnano e sulla seconda gara del week end. Il pilota umbro, tesserato Moto Club Spoleto, scende in pista con il podio come obiettivo. Altro incredibile start per Lolli che, partito dalla quarta fila, guadagna la 5a posizione in un solo giro. Gran bagarre per i restanti 13 giri in cui il numero #29 mette in mostra tutto il suo talento fino a guadagnare la quarta posizione sul finale di gara, salvo poi salire sul podio in seguito alla scivolata di uno degli avversari in lotta per la vittoria. “Una gara bella e molto combattuta – dichiara Cristian al parco chiuso – ce l’ho messa tutta e ci ho creduto. Ringrazio in team, gli sponsor e tutti coloro che mi supportano”.

In classifica generale Cristian Lolli #29 è 4 con punti 41 punti

Il prossimo appuntamento si terrà presso il circuito internazionale del Mugello il 18 e 19 giugno. Il terzo round sarà aperto al pubblico ma anche visibile in streaming su FedermotoTV, la nuova piattaforma della FMI. Per i tesserati FMI le gare sono gratuite attivando il “pacchetto tesserato FMI”. Le gare del CIV saranno trasmesse anche da Sky Sport MotoGP in differita.