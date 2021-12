Incontro tra il sindaco Andrea Sisti e il presidente del Coni Umbria Domenico Ignozza

“Sul fronte delle iniziative da realizzare insieme abbiamo già convenuto di intensificare le occasioni di collaborazione a partire dal 2022”

Collaborazione e volontà di lavorare insieme per realizzare iniziative dedicate allo sport e proposte progettuali per il miglioramento delle strutture sportive.

Sono stati questi in estrema sintesi i temi affrontati dal sindaco Andrea Sisti nel corso dell’incontro avuto con il presidente del Coni Umbria Domenico Ignozza.

Quella di lunedì scorso a palazzo Comunale è stata la prima occasione di confronto dopo le elezioni amministrative dell’ottobre scorso, fatto questo che se da una parte non ha permesso di affrontare in maniera esaustiva le opportunità che possono scaturire da una maggiore sinergia tra Comune e Coni, dall’altra è stata utile a ribadire la reciproca disponibilità a lavorare per far crescere il movimento sportivo a Spoleto, coinvolgendo i ragazzi e le ragazze della città anche attraverso le scuole e le società sportive che operano nel territorio.

“Con il presidente Ignozza ci incontreremo nuovamente all’inizio del prossimo anno per affrontare in maniera più specifica sia le esigenze che abbiamo come amministrazione comunale sul fronte sportivo, sia del supporto che può fornire in questo quadro il Coni – sono state le parole del sindaco Andrea Sisti – Sul fronte delle iniziative da realizzare insieme abbiamo già convenuto di intensificare le occasioni di collaborazione a partire dal 2022”.