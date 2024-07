Incontro Tesei-Associazioni, il commento del Partito Democratico

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Quando si parla di salute e il fallimento del governo regionale è sotto gli occhi di tutti, strumentalizzare le associazioni che si battono in difesa dell’ospedale è cosa grave. Purtroppo il Pd è costretto a prendere una decisa posizione nei confronti del presidente dell’Avis emanazione, palese, del suo predecessore oggi attivo esponente della destra. Coinvolgere le associazioni benefiche, alcune delle quali hanno pubblicamente preso le distanze, per coprire con una foglia di fico la pessima gestione della sanità della Giunta Tesei, è immorale. Ciò che dispiace è la perdita di credibilità di un’associazione benemerita qual è l’Avis per colpa di ambizioni politiche di parte. Il Pd auspica un cambio di rotta, difendendo il sacrosanto diritto dei cittadini di aderire ad un’associazione con serenità. Per esprimere le proprie idee politiche esistono i partiti, non a caso.