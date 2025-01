Incontro sulla videosorveglianza urbana. Martedì 28 gennaio a Palazzo Mauri

“Videosorveglianza e Privacy: come regolarizzare gli impianti e non rischiare sanzioni”. Questo il titolo dell’evento organizzato dal Comando della Polizia Locale del Comune di Spoleto e la piattaforma Polizia Locale Digitale. In programma martedì 28 gennaio, dalle ore 9.30 alle 12.30 a Palazzo Mauri, l’incontro, gratuito e aperto al pubblico, mira a sensibilizzare i partecipanti sull’importanza della corretta protezione dei dati personali nell’ambito delle tecnologie di controllo digitale e delle normative europee, con particolare riferimento al Regolamento sull’Intelligenza Artificiale (AI Act).

Durante la giornata esperti del settore discuteranno delle implicazioni legate all’uso crescente di sistemi di videosorveglianza, alla luce delle recenti innovazioni tecnologiche e delle normative sulla privacy. Sarà un’occasione unica per approfondire il tema della compliance normativa in un contesto di continua evoluzione tecnologica, garantendo che l’adozione di tali sistemi rispetti i diritti fondamentali dei cittadini e sia conforme alle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali.

L’incontro, che verrà moderato dal dott. Ivano Leo, Presidente dell’Associazione Polizia Locale d’Italia, sarà aperto dal sindaco Andrea Sisti e dalla Comandante della Polizia Locale, Alessandra Pirro.

La discussione, nel corso della quale interverranno Stefano Manzelli, coordinatore del gruppo di ricerca www.sicurezzaurbanaintegrata.it, Paolo Scarabottini, responsabile dei sistemi informatici e digitali del Comune di Spoleto, l’avvocatessa Francesca Potì, responsabile della protezione dei dati del Comune di Spoleto e Gabriele Di Donato, direttore commerciale del Gruppo Andreani, riguarderà le nuove opportunità offerte dal Regolamento AI Act e le implicazioni per i Comuni, la gestione degli impianti di videosorveglianza in ottica di trasparenza e responsabilità e le buone pratiche per evitare sanzioni e proteggere i dati personali dei cittadini.

“Siamo alla vigilia dell’attivazione del nuovo sistema di videosorveglianza, con 43 nuove telecamere fisse e Speed Dome – ha spiegato il sindaco Andrea Sisti – e abbiamo il dovere di essere un esempio di trasparenza e sicurezza per i cittadini. Su questo il lavoro che stiamo portando avanti è totalmente in linea con lo spirito delle normative europee e nazionali. Questa iniziativa rappresenta una risposta concreta alla necessità di un dialogo aperto e informato su come proteggere i dati personali, in un’epoca in cui le tecnologie digitali stanno trasformando profondamente la nostra società”.

La partecipazione è gratuita ma è obbligatoria l’iscrizione. È possibile chiamare il numero 0543 973037 o scrivendo a staffsicurezzaurbanaintegrata@gmail.com.