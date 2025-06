Incontro Sisti-Bori, il parere di Insieme per Spoleto

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Il Sindaco di Spoleto ha recentemente ufficializzato un incontro pubblico con l’Assessore Regionale Tommaso Bori per discutere di importanti iniziative locali. Prendiamo atto che per la seconda volta in poco tempo la Giunta Regionale mostra interesse ed attenzione per la città di Spoleto, e di questo ne siamo grati. Tuttavia, da quello che siamo stati in grado di capire è emerso che non erano presenti all’incontro né gli assessori del partito di maggioranza né il rappresentante della Città in Consiglio Regionale. Questo episodio solleva a parer nostro seri interrogativi non solo sulla trasparenza della gestione amministrativa, ma anche sulle crescenti divergenze interne alla maggioranza. L’incontro avrebbe dovuto fungere da piattaforma per discutere progetti cruciali per il nostro comune ma sembra rivelare una frattura pericolosa che va oltre l’unità di facciata della maggioranza. L’assenza degli assessori del partito di maggioranza e del Consigliere Regionale lascia intravedere un clima di sfiducia e rivalità, che mina le fondamenta stesse della coalizione. Se quanto da noi intuito fosse vero, sarebbe il segnale chiaro che il Sindaco sta perdendo il controllo e che la sua gestione autocratica sta causando tensioni sempre più insostenibili. Abbiamo più volte stigmatizzato l’atteggiamento del Sindaco che sceglie di lavorare in isolamento, ignorando il contributo di tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale, ma non credevamo che arrivasse perfino ad ignorare i suoi stessi collaboratori. Questa situazione non solo mina la credibilità del partito di maggioranza relativa, ma rischia di trasformare ogni passaggio in un terreno di scontro piuttosto che di collaborazione; noi riteniamo che la collaborazione sia essenziale per affrontare le sfide locali e garantire una governance efficace. Auspichiamo che il confronto con l’Assessore Regionale possa portare a risultati positivi per la collettività anche se quanto da noi notato pone una grave ombra, l’ennesima, sulla capacità del Sindaco di guidare il Comune.

Donatella Loretoni

Giancarlo Cintioli

Paolo Piccioni