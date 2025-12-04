Incontro pubblico “Patto Umbria per la Palestina” a Spoleto – 6 dicembre ore 10 Palazzo Mauri

Il Patto dell’ Umbria per la Palestina organizza un incontro pubblico a Spoleto dedicato ai patti di solidarietà e amicizia tra comunità umbre e palestinesi.



L’iniziativa rientra nel percorso avviato dal Consiglio comunale di Spoleto, che ha impegnato il sindaco Andrea Sisti a promuovere un patto di collaborazione con una comunità palestinese. Un cammino che segue quanto già avviato a Perugia e nei comuni del Trasimeno attraverso il progetto LAND.



In un momento in cui il popolo palestinese continua a vivere condizioni di violenza e sofferenza nei territori occupati, diventa fondamentale promuovere gesti concreti di vicinanza, responsabilità e cooperazione da parte delle istituzioni locali.



L’incontro, che si terrà il 6 dicembre alle ore 10 presso Palazzo Mauri, è aperto a cittadine e cittadini, associazioni, realtà sociali e istituzioni per costruire insieme un impegno reale e duraturo.



La cittadinanza è invitata a partecipare.