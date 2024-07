Incontro informativo sulla zanzara al MuST – Museo delle Scienze e del Territorio

Venerdì 26 luglio dalle 17.00 alle 19.00 al MuST – Museo delle Scienze e del Territorio in largo Ermini è in programma un incontro informativo sugli accorgimenti da attuare per prevenire e controllare le malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori. Nello specifico, per assicurare la tutela della salute e l’igiene pubblica, si parlerà delle malattie infettive di origine tropicale trasmissibili dalla zanzara tigre (Aedes albopictus) e dalla zanzara comune (Culex pipiens).

L’incontro organizzato dal Comune di Spoleto intende coinvolgere i cittadini anche nel monitoraggio della fauna minore locale riattivando le precedenti esperienze di Citizen Science, come avvenuto per i progetti ‘Sentinelle dei Boschi’ e ‘Greenway’, e integrandole con lo studio sulla connessione ecologica che sta portando avanti con il supporto del Dipartimento di Chimica Biologia e Biotecnologia dell’Università di Perugia, utilizzando piattaforme multimediali e APP sviluppate e utilizzate a livello internazionale proprio a supporto di iniziative di questo genere.

Parteciperà all’incontro anche l’Associazione Wildumbria APS, che darà informazioni su come comportarsi o chi attivare nel momento in cui si dovesse incontrare un animale selvatico in difficoltà, seppur piccolo, così da contribuire anche al monitoraggio faunistico del territorio.

Saranno presenti Agnese Protasi, Assessore alla Transizione Ecologica ed Energetica, Economia Circolare, Biodiversità e Paesaggio, Pierluigi Maiole, di Servizi Innovativi s.r.l., Gianandrea La Porta, del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie dell’Università di Perugia e Michele Capitani, di WildUmbria APS e MUST – Museo delle Scienze e del Territorio.​