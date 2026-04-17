Incontro informativo sulla Variante alla Parte Operativa del vigente Piano Regolatore Generale

Sulla scia del ciclo di incontri “Dialoghi con l’Amministrazione”, il Comune organizza un nuovo appuntamento pubblico informativo dedicato all’avvio del procedimento di Variante alla Parte Operativa del vigente Piano Regolatore Generale (PRG) che si terrà nella sala al secondo piano di Palazzo Mauri, lunedì 27 aprile alle ore 15.30.

Il Sindaco Andrea Sisti, l’assessora alla valorizzazione della rigenerazione identitaria urbana, rurale, produttiva e sostenibile Manuela Albertella e la dirigente del Dipartimento 7 Sara Spitella, illustreranno le finalità della variante, che punta sulla rigenerazione urbana, il riuso del patrimonio edilizio esistente e la limitazione del consumo di suolo, in piena coerenza con i principi della L.R. 1/2015.

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Il cuore dell’incontro sarà la spiegazione dettagliata delle modalità attraverso cui soggetti pubblici e privati potranno presentare proposte di variante ai sensi dell’art. 27 della L.r. 1/2015.

“Questi incontri rappresentano per noi un momento fondamentale di confronto e crescita condivisa – ha spiegato l’assessora Manuela Albertella – perché la pianificazione del territorio non può prescindere dall’ascolto attento di tutte le parti coinvolte. Professionisti, tecnici e operatori portano con sé competenze, esperienze e punti di vista diversi, che costituiscono una risorsa preziosa per costruire strumenti urbanistici più efficaci e aderenti alle reali esigenze della comunità”.