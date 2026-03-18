Incontro in Comune tra il Sindaco Sisti e il nuovo comandante dei Vigili del Fuoco Mastroianni

  • Redazione
  • Marzo 18, 2026
  • Comunicazioni dal Comune
  • Letto 72

    • Nella mattinata del 17 marzo, il Sindaco di Spoleto, Andrea Sisti, ha ricevuto a Palazzo comunale il nuovo Comandante dei Vigili del Fuoco di Perugia, Ingegner Rocco Mastroianni, subentrato a Valter Cirillo, che ha assunto il ruolo di Direttore regionale dell’Umbria.

    L’incontro è iniziato con una visita alle sale storiche del Palazzo comunale. Nel corso del colloquio il Sindaco ha sottolineato l’importanza di mantenere una collaborazione stretta e costante tra il Comando dei Vigili del Fuoco e l’Amministrazione comunale di Spoleto, non solo nelle situazioni di emergenza, ma anche in occasione di cerimonie e iniziative pubbliche, ribadendo l’apprezzamento per l’operato svolto, sottolineando l’importanza del ruolo del Corpo fondamentale per la sicurezza e la protezione della comunità spoletina.

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    Commentiultimi pubblicati

    Carlo 2026-02-26 18:03:19
    Vedi che le raccomandazioni servono? E poi, come si fa a dire di no a monsignore? Invece, per il progetto.....
    Mario 2026-02-26 11:49:34
    Bell'articolo!
    Zipp 2026-02-22 13:38:35
    A proposito speriamo che questa "fortuna" ci assista in caso di crollo del fabbricato da anni pericolante in Via Santa.....
    Zipp 2026-02-22 13:35:30
    A proposito speriamo che questa stessa fortuna assista i passanti in caso di crollo dell'edificio pericolante in Via Santa Caterina.....
    Aurelio Fabiani 2026-02-19 16:49:23
    SULL' INCONTRO PARTECIPATIVO DI IERI DELLA CGIL PROVINCIALE SULLA SANITÀ PUBBLICA IN UMBRIA Un incontro utile quello di ieri promosso.....