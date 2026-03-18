Incontro in Comune tra il Sindaco Sisti e il nuovo comandante dei Vigili del Fuoco Mastroianni

Nella mattinata del 17 marzo, il Sindaco di Spoleto, Andrea Sisti, ha ricevuto a Palazzo comunale il nuovo Comandante dei Vigili del Fuoco di Perugia, Ingegner Rocco Mastroianni, subentrato a Valter Cirillo, che ha assunto il ruolo di Direttore regionale dell’Umbria.

L’incontro è iniziato con una visita alle sale storiche del Palazzo comunale. Nel corso del colloquio il Sindaco ha sottolineato l’importanza di mantenere una collaborazione stretta e costante tra il Comando dei Vigili del Fuoco e l’Amministrazione comunale di Spoleto, non solo nelle situazioni di emergenza, ma anche in occasione di cerimonie e iniziative pubbliche, ribadendo l’apprezzamento per l’operato svolto, sottolineando l’importanza del ruolo del Corpo fondamentale per la sicurezza e la protezione della comunità spoletina.