Incontro Hoist Italia s.r.l. di Spoleto per cessione ramo d’azienda alla System House S.r.l.: una speranza per il futuro di Spoleto

Si è svolto oggi il tavolo convocato dall’Assessore Michele Fioroni tra le parti sociali per analizzare le implicazioni del trasferimento di ramo d’azienda del sito di Spoleto Hoist Italia S.r.l. alla System House S.r.l. L’incontro avvenuto alla presenza delle due Società e delle Organizzazioni Sindacali – FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, SLC CGIL, FISTESL CISL – porta a compimento un percorso avviato da tempo.

“La Regione Umbria – ha specificato l’Assessore Fioroni – ha costantemente monitorato gli sviluppi del futuro produttivo del sito di Spoleto attraverso la sua Task force per le crisi d’impresa. L’obiettivo principale è sempre stato quello di salvaguardare l’occupazione e le prospettive di un’azienda ormai fortemente radicata. Spoleto da tempo vive importanti criticità sul piano produttivo ed occupazionale e questo accordo assume un importante valore per il territorio. Oggi mi solleva sapere che tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici passeranno alla System House senza un prezzo da pagare. Questa cessione rappresenta un barlume di speranza per Spoleto, che cerca di uscire dal deserto produttivo che ha caratterizzato il territorio negli ultimi anni”. L’Assessore ha inoltre sottolineato che “per salvaguardare il proprio sistema produttivo è necessario che ogni attore giochi la sua parte e la Regione Umbria utilizzerà tutta la strumentazione disponibile affinché venga valorizzata la riqualificazione del personale in un’ottica di crescita”.