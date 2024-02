Incontro con il fumettista Dottor Pira in dialogo con lo scrittore Alessandro Gori

Venerdì 23 febbraio alla Biblioteca Carandente di Palazzo Collicola

Venerdì 23 febbraio alle ore 18.00 è in programma nella Biblioteca Carandente a Palazzo Collicola l’incontro con il fumettista Dottor Pira, uno degli autori più significativi e apprezzati in Italia con uno stile inconfondibile e unico nel panorama del fumetto contemporaneo.

L’autore presenterà il proprio percorso artistico che lo ha visto pubblicare oltre dieci libri con alcune delle case editrici più importanti nel settore come Rizzoli Lizard, Feltrinelli Comics, Coconino Press e partecipare ai principali festival dedicati al fumetto come Lucca Comics, Napoli Comicon e Romics.

Caratterizzate da disegni e dialoghi apparentemente elementari, le storie del Dottor Pira sono in realtà spinte da un linguaggio radicale sia a livello visivo che testuale, che conduce il lettore in una dimensione in cui il grottesco, la psichedelia e la naïveté si incrociano in modo originale e quasi indefinibile.

A dialogare con l’autore sarà lo scrittore Alessandro Gori che, pur muovendosi in un diverso ambito espressivo, condivide con il fumettista la stessa capacità di scardinare meccaniche consolidate e cliché legati alla narrativa.

L’incontro introdotto dal direttore dei Musei Civici di Spoleto Saverio Verini e finanziato dal Cepell – Centro per il libro e la lettura con il bando città che legge 2021 fa parte del ciclo “Incontriamo l’autore” ed è ad ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Si raccomanda la prenotazione a Sistema Museo via mail all’indirizzo spoleto@sistemamuseo.it o telefonando al numero 0743 46434.