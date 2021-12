Incontro a Spoleto con la candidata alla Presidenza della Provincia di Perugia Stefania Proietti

Tommaso Bori: “La nostra è una vera comunità che si sta muovendo per garantire ai cittadini una guida attenta e capace”

La candidata alla Presidenza della Provincia di Perugia, Stefania Proietti si è incontrata a Spoleto, presso l’Albornoz Palace Hotel con i rappresentanti istituzionali e dei partiti della Valle Umbra Sud e della Valnerina a Spoleto che sostengono o aderiscono alla sua lista collegata. Il sindaco Andrea Sisti ha fatto gli onori di casa sottolineando come, così come la sua, la candidatura di Stefania Proietti sia il frutto di un progetto che vede schierate forze politiche e movimenti che si riconoscono in valori comuni rivolti alla sostenibilità e all’equità sociale.

Tra i presenti il consigliere regionale nonché segretario umbro del PD Tommaso Bori, il segretario comunale del Pd di Spoleto Stefano Lisci e il consigliere regionale e coordinatore del movimento Civici X, Andrea Fora. Tutti hanno sottolineato quanto sia indispensabile che tutti gli aventi diritto (sindaci e Consiglieri comunali) si rechino al voto per dare alla Provincia di Perugia un governo capace di interpretare e intercettare i bisogni di una comunità con esigenze molto particolari e diversificate nel vasto territorio di competenza.

Bori ha chiarito come la lista “Provincia Unita” che sostiene la candidata Proietti sia il frutto di una coalizione che sta dando i propri frutti in termini di consenso perché nasce dalla volontà di abbattere egoismi di parte o personali a favore di un’autentica volontà di contribuire fattivamente al bene dei cittadini amministrati. “Abbiamo abbattuto egoismi e personalismi – ha detto Bori – nella consapevolezza che questa è la strada da percorrere anche in futuro per riconquistare città come Spoleto, confermare realtà come Assisi guardando ad altri traguardi da raggiungere. La nostra è una vera comunità che si sta muovendo per garantire ai cittadini una guida attenta e capace. Non siamo come le destre un comitato elettorale fine a se stesso per meri giochi di potere. Per questo è fondamentale che tutti si rechino a votare sabato 18 dicembre”.