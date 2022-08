Visite guidate tematiche a cura di Sistema Museo



Due gli appuntamenti in programma per Incontri d’arte a Palazzo Collicola, organizzati da Sistema Museo in collaborazione con la Direzione di Palazzo Collicola e l’Assessorato alla Valorizzazione delle culture, della qualità e della bellezza della Città e del territorio del Comune di Spoleto, inseriti nella rassegna “Accade d’estate a Spoleto” tra gli eventi previsti a Palazzo Collicola.

La prima visita guidata ‘Segreti tra le righe’ è in programma per venerdì 5 agosto alle ore 20.30, ed è una speciale visita guidata tematica alla Biblioteca “Giovanni Carandente” di Palazzo Collicola volta alla conoscenza del grande patrimonio librario donato dal critico e storico dell’arte a cui è intitolata.

La seconda, ‘La melodia dell’arte’, è organizzata per sabato 3 settembre alle ore 17.30 ed interesserà il piano nobile di Palazzo Collicola, e sarà focalizzata su alcuni dipinti con soggetti legati al tema della musica.



Le tariffe per partecipare alle visite guidate sono due, biglietto intero € 4,00 e ridotto € 3,00 per i possessori della Spoleto Card e dai 7 ai 17 anni. L’ingresso è gratuito per bambini fino a 6 anni.

La PRENOTAZIONE è OBBLIGATORIA fino ad esaurimento posti e il rispetto delle norme Covid-19 vigenti.



Per info e prenotazioni: Sistema Museo Servizi Educativi | Tel. 0743/46434 | www.spoletocard.it | www.spoletowelcome.it | www.sistemamuseo.it