“IncontArti oltre l’immagine”: lectio magistralis on line del prof. Antonio Natali, sulla “Natività di Gesù”, conservata nel Museo Diocesano di Spoleto

Il 29 dicembre 2020 alle ore 17.00, sui canali social della Diocesi di Spoleto-Norcia e del Museo diocesano (Facebook: SpoletoNorcia; Facebook: Duomo di Spoleto – Complesso Monumentale; YouTube: Archidiocesi Spoleto Norcia), il prof. Antonio Natali terrà una lectio mgistralis on line sulla tavola di Domenico Beccafumi rappresentante la “Natività di Gesù”, conservata nel Museo Diocesano di Spoleto.

Questo evento rientra nel programma pensato dai Musei Ecclesiastici Umbri (MEU) nell’ambito del progetto “IncontArti oltre l’immagine” sostenuto e promosso dalla Regione Umbria. Attraverso un ricco programma di eventi culturali, i nove musei che vi partecipano stanno accompagnando le persone in questo “speciale” tempo di Natale ad andare oltre l’opera d’arte ed entrare così nel mistero che rappresenta.

Il prof. Antonio Natali, storico dell’arte e Direttore della Galleria degli Uffizi di Firenze dal 2006 al 2015, è esperto di scultura e pittura del Quattrocento e Cinquecento toscano e il 29 dicembre prossimo proporrà una lettura di particolare rilievo del dipinto del Beccafumi: parlerà della narrazione, della fonte sottesa alle scelte iconografiche, degli aspetti formali, linguistici e stilistici che hanno reso visibile un pensiero.

Ad introdurre la lectio magistralis sarà l’arcivescovo di Spoleto-Norcia mons. Renato Boccardo: «Abbiamo tanto bisogno – afferma il Presule -, soprattutto in questo tempo sospeso che tutti stiamo vivendo a causa del Coronavirus, di ritrovare la dimensione interiore dell’esistenza. Il silenzio nel quale siamo immersi, la povertà di relazioni e la paura del contagio possono diventare una tentazione a rinchiuderci su noi stessi, sul nostro piccolo mondo. Invece, possono essere l’occasione per aprire orizzonti nuovi. Ed allora l’iniziativa “IncontArti oltre l’immagine” si colloca in questa prospettiva: guardare le cose belle per scoprire la ricchezza e la fecondità del mistero che rappresentano. Il percorso offerto dai Musei Ecclesiastici Umbri – afferma ancora mons. Boccardo – vuole essere un contributo a vivere meglio questo tempo difficile. Abbiamo un immenso patrimonio di opere d’arte, frutto della fede delle nostre popolazioni: riscoprirlo e gustarlo in tutta la sua bellezza e profondità è come balsamo che viene a curare e consolare le ferite di questo tempo».

L’intervento del prof. Natali sarà accompagnato dalle melodie natalizie della Corale dei Laudesi Umbri di Spoleto, diretta da padre Matteo Ferraldeschi, ofm.