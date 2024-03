Inclusione sociale e lotta alla povertà: i tirocini per l’inserimento lavorativo attivati nel 2023

Venticinque le segnalazioni arrivate al Servizio di accompagnamento al lavoro nel 2023. I tirocinanti sono impegnati 24 ore a settimana e retribuiti con 450 euro al mese per una durata di 6 mesi

Inclusione sociale e lotta alla povertà. Sono questi gli elementi, legati ai bandi regionali omonimi, alla base dei tirocini attivati dal Comune di Spoleto per l’autonomia di persone in condizione di svantaggio, invalidità e disabilità prese in carico dalla rete dei servizi sociali e sanitari.

Lo scorso anno le assistenti sociali, ai fini dell’attivazione di tirocini extracurriculari, hanno segnalato al Servizio di accompagnamento al lavoro (SAL), gestito dalla Cooperativa Sociale Il Cerchio, 20 beneficiari di Reddito di cittadinanza e 5 situazioni legate a cittadini in situazioni di svantaggio e disabilità.

Di queste 13 si sono concretizzate nell’attivazione di tirocini (2 già conclusi e 11 in corso di svolgimento), 5 sono state archiviate a causa di rinuncia da parte dei beneficiari, una è stata sospesa su valutazione dell’assistente sociale, una è stata archiviata a seguito di perdita dei requisiti di accesso alla misura, mentre sono cinque, legate a cittadini in situazioni di svantaggio e disabilità, quelle attualmente in gestione al servizio SAL e in fase di avvio. Dei due tirocini già conclusi nel 2023, uno ha ottenuto un contratto a tempo determinato in una delle aziende del territorio, mentre per l’altro è stato avviato un nuovo percorso di tirocinio della durata di sei mesi.

Il costo dei tirocini attivati e gestiti nel 2023 è stato di € 18.270,00, finanziati sia attraverso la Quota servizi Fondo povertà annualità 2019 e 2020 erogata ai Comuni dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sia con il PON Inclusione AV1_PAIS 2019, cifra che ha permesso di retribuire i tirocinanti, impegnati 24 ore a settimana con una indennità di 450 euro mensili per una durata di 6 mesi (in casi particolari le assistenti sociali possono prevedere una proroga di altri 6 mesi).

Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva che facilita l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, finalizzata ad accrescere le specifiche conoscenze tecniche, le abilità professionali del tirocinante e a promuoverne l’inserimento o il reinserimento lavorativo.

Il tirocinio si realizza sulla base di un Progetto Formativo Individuale concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonché le modalità di attuazione. Al termine del percorso il tirocinante acquisisce nuove competenze professionali che sono attestate dall’Ente ai fini del loro successivo riconoscimento quali crediti formativi e della loro certificabilità.

L’attività, a seguito della presa in carico delle assistenti sociali, è gestita dal Servizio di accompagnamento al lavoro (SAL), servizio specialistico di II livello rivolto ai comuni della Zona Sociale n.9 dell’Umbria, che lavora in collaborazione con i servizi territoriali sociali e sanitari, le aziende e le strutture produttive del territorio, supportandone l’inserimento lavorativo. Il SAL incontra i beneficiari e svolge attività di analisi delle competenze e degli eventuali bisogni formativi individuali, orientamento di base, individuazione del contesto aziendale di accoglienza, stipula del patto di servizio personalizzato, orientamento specialistico e individualizzato, monitoraggio del servizio.