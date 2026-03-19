Inclusione sociale e inserimento lavorativo: 24 i tirocini attivati dal Comune nel 2025

Inclusione sociale e inserimento lavorativo. Sono queste le finalità dei tirocini attivati dal Comune di Spoleto volti all’autonomia di persone in condizione di svantaggio, invalidità e disabilità prese in carico dalla rete dei servizi sociali e sanitari.

Lo scorso anno il servizio sociale professionale, ai fini dell’attivazione dei tirocini extracurriculari e dei tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, hanno segnalato al Servizio di accompagnamento al lavoro (SAL), gestito da “Il Cerchio Società Cooperativa Sociale”, 31 cittadini dei quali 6 in condizioni di disagio economico, 5 percettori di Assegno di inclusione, 20 situazioni legate a persone in condizione di disabilità in carico ai servizi socio-sanitari.

Di queste, 24 si sono concretizzate nell’attivazione di tirocini (8 già conclusi e 16 in corso di svolgimento), 2 sono state archiviate a causa di rinuncia da parte dei beneficiari, 2 sono in fase di avvio e 3 sono in attesa di poter essere gestite dal SAL a seguito di trasferimento di nuove risorse.

Il lavoro sinergico tra pubblico e privato negli ultimi anni ha portato ad un significativo incremento delle stabilizzazioni rispetto al passato, favorendo l’inclusione sociale e l’incremento dell’autonomia personale delle persone in condizione di svantaggio e/o con disabilità.

Dei 22 tirocini conclusi negli anni 2024 e 2025, ben 12 tirocinanti sono stati assunti in una delle aziende del territorio: 5 con contratto a tempo indeterminato, 4 con contratto a tempo determinato, 3 hanno ottenuto un contratto a chiamata mentre 1 ha avviato una nuova esperienza di tirocinio in un diverso contesto lavorativo.

Il costo dei tirocini attivati e gestiti nell’anno 2025 è stato di € 131.499,00, finanziati grazie a risorse comunitarie, ministeriali e regionali.

La Quota Servizi Fondo Povertà annualità 2020 e 2022, erogata ai Comuni dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con 52.442,19 euro ha finanziato i tirocini di inclusione sociale rivolti ai percettori di Assegno di Inclusione e persone in simili condizioni di disagio economico. Tale cifra ha permesso di retribuire i tirocinanti, impegnati 24 ore a settimana, con una indennità di 450 euro mensili per una durata di 6 mesi. In alcuni casi, valutato il buon andamento del tirocinio e gli ottimi risultati raggiunti, le assistenti sociali hanno previsto una proroga di ulteriori 6 mesi.

Con 12.098,71 euro del Programma Regionale Fondo Sociale Europeo 2021-2027 (FSE+) e 40.284,84 euro del Fondo Nazionale Politiche Sociali, erogati entrambi ai Comuni per il tramite della Regione Umbria, sono stati finanziati i tirocini extracurriculari con prevalente finalità di inclusione socio-lavorativa e terapeutico riabilitativa rivolti a persone con disabilità.

Tali percorsi, realizzati in collaborazione con i servizi specialistici dell’U.S.L. Umbria 2 (Centro di Salute Mentale – C.S.M e Servizio disabili adulti), prevedono un monte ore settimanale ridotto, definito in base al progetto personalizzato di accompagnamento al lavoro, che va da un minimo di 10 ore ad un massimo di 20 ore. L’indennità viene calcolata sulla base all’impegno richiesto con un minimo di 300,00 euro per una durata di 12 mesi, prorogabili fino a 24 mesi.

Le risorse dell’Unione Europea Next Generation UE, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con 26.673,99 euro hanno finanziato tirocini extracurriculari rivolti a persone con disabilità aderenti al progetto “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”. In questo caso l’esperienza del tirocinio si colloca all’interno di un progetto più ampio e virtuoso volto non solo alla formazione professionale e lavorativa, ma anche a favorire l’autonomia abitativa attraverso un’esperienza di co-housing che prevede l’inserimento della persona all’interno di due gruppi appartamento siti nei Comuni di Spoleto e di Giano dell’Umbria.

Tali percorsi che si concluderanno nel mese di marzo 2026, prevedono un monte ore compreso tra 4 e 30 ore settimanali e un’indennità proporzionata alle ore svolte che va da minimo di 300,00 a un massimo di 650,00 euro mensili.

A potenziamento delle attività di tirocinio, nell’anno 2025, 12 beneficiari hanno partecipato a laboratori formativi di potenziamento delle capacità e dell’autonomia. Gli incontri a cadenza settimanale, grazie alla simulazione dell’ambiente lavorativo e ad attività pratico manuali, sono volti allo sviluppo di abilità trasversali utili all’inserimento nel mondo del lavoro. I laboratori sono stati finanziati con 1.480,80 euro del Programma Regionale Fondo Sociale Europeo 2021-2027 (FSE+) e con 5.040,00 euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il tirocinio è uno strumento finalizzato all’inclusione socio-lavorativa e offre l’opportunità di svolgere un’esperienza in un contesto lavorativo protetto, finalizzata a verificare le capacità del tirocinante, promuovere l’autonomia e ad acquisire competenze operative con l’obiettivo di un formale inserimento nel mondo del lavoro di persone in condizione di disabilità e/o svantaggio.

Il percorso, rivolto ai residenti nei comuni della Zona Sociale n.9 dell’Umbria, si attiva su segnalazione dei servizi territoriali (U.S.L. Umbria 2 e/o Comune) e si realizza sulla base di un Progetto Formativo Individuale che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonché le modalità di attuazione. Al termine del percorso il tirocinante acquisisce nuove competenze professionali che sono attestate dall’Ente ai fini del loro successivo riconoscimento quali crediti formativi.

L’attività è gestita dal Servizio di Accompagnamento al Lavoro (SAL), che lavora in collaborazione con i servizi territoriali sociali e sanitari, le aziende e le strutture produttive del territorio. Il SAL facilita l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, incontra i beneficiari, svolge attività di orientamento, di analisi delle competenze e degli eventuali bisogni formativi individuali, individua il contesto aziendale di accoglienza, stipula il patto di servizio personalizzato, supportando l’inserimento lavorativo.