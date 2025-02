(DMN) Spoleto – un grave incidente stradale si è verificato poco dopo le 8 di questa mattina sulla provinciale Tuderte in prossimità dell’incrocio per Protte. Ad entrare in collisione un suv nero ed un furgoncino. Uno dei due conducenti è stato trasportato in elisoccorso dal personale medico del 118. La strada è stata chiusa per rilievi. Sul posto, oltre ai sanitari, le Forze dell’Ordine e i vigili del fuoco di Spoleto.

Immagine generica – Seguono eventuali aggiornamenti