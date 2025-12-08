Incidente sulla strada per Azzano, auto contro quattro vetture in sosta

    • (DMN) Spoleto  – Intervento dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Spoleto nel tardo pomeriggio di lunedì 8 dicembre, intorno alle 18:00, per un incidente stradale avvenuto lungo la strada che da Campello sul Clitunno conduce ad Azzano, nel territorio comunale di Spoleto.

    Secondo quanto ricostruito, il sinistro ha coinvolto complessivamente cinque veicoli: un’auto in transito ha infatti tamponato quattro vetture parcheggiate lungo la carreggiata, provocando danni rilevanti ai mezzi coinvolti.

    La squadra dei Vigili del fuoco ha provveduto a mettere in sicurezza l’area e i veicoli, garantendo la viabilità e prevenendo ulteriori rischi.
    Il conducente dell’auto che ha originato il tamponamento è stato affidato alle cure del personale del 118.

    Non risultano, al momento, altre persone ferite. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento.

