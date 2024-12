Incidente sulla Flaminia tra Spoleto e Terni

(DMN) Spoleto – Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, martedi 3 dicembre, sulla SS3 Flaminia in prossimità del bivio di Strettura.

L’impatto è avvenuto tra una autovettura e un furgone che procedeva in senso contrario. Per estrarre dalle lamiere la donna alla guida dell’utilitaria, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. La donna è stata affidata alle cure dei sanitari del 118 e non è in pericolo di vita.

Sul posto, hanno operato i Vigili del Fuoco del comando di Terni, quelli del distaccamento di Spoleto e la Polizia Stradale.