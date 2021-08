Incidente sulla Flaminia alle porte di Spoleto

Coinvolti un pullman ed una vettura – foto

(DMN) Spoleto – un grave incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri, domenica 1 agosto sulla statale Flaminia, poco dopo lo svincolo di Spoleto Nord, in direzione Foligno, all’altezza dell’hotel Arca. Per cause ancora da verificare, sono entrati in collisione un pullman ed una vettura. Da quanto comunicato dai Vigili del Fuoco di Spoleto, intervenuti sul posto, dalla vettura sono stati estratti due feriti trasportati in ospedale “in codice rosso” che non sarebbero in pericolo di vita. Non si hanno ancora notizie sulle condizioni dei passeggeri del pullman. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, le Forze dell’Ordine e la squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Spoleto, é intervenuta anche una squadra di pompieri di Perugia con una gru per rimuovere l’autobus dalla sede stradale e ripristinare la normale circolazione sulla statale.