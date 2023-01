Incidente sulla Flaminia alle porte di Spoleto: un ferito

Tre auto coinvolte

(DMN) Spoleto – un incidente stradale, con tre autovetture coinvolte, si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 9 gennaio, sulla statale Flaminia alle porte di Spoleto. Le tre vetture, sono entrate in collisione, per cause da verificare, nel tratto in cui si passa dalle due alle quatto corsie, all’altezza del distributore di carburante, in direzione Perugia, poche centinaia di metri prima l’uscita per la Valnerina. Tra gli occupanti dei veicoli, un ferito, in buone condizioni, è stato trasportato al Pronto Soccorso dal personale del 118. Sul posto oltre la Polizia Stradale, hanno operato i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Spoleto. La circolazione veicolare sulla Statale è stata ripristinata regolarmente.