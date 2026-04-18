Incidente nella notte a Terni: auto contro un muretto al Cospea Village

Un incidente autonomo si è verificato nella notte a Terni. Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco: intorno alle 2 una Fiat Punto alimentata a GPL, con a bordo tre ragazzi, si è schiantata contro un muretto nel parcheggio del Cospea Village, in via Montefiorino.

Il conducente ha richiesto l’intervento dei sanitari per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco della centrale, anche la polizia municipale e il personale del 118, che hanno gestito i soccorsi e gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.