Incidente nella galleria Spoleto–Sant’Anatolia di Narco, quattro auto coinvolte

Intervento dei vigili del fuoco del Distaccamento di Spoleto nel tardo pomeriggio di oggi , giovedì 18 dicembre, per un incidente stradale avvenuto all’interno della galleria Spoleto–Sant’Anatolia di Narco. Nel sinistro sono rimaste coinvolte quattro autovetture.

La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto a estricare i feriti dai mezzi incidentati, affidandoli successivamente alle cure del personale sanitario del 118, giunto sul posto con ambulanze provenienti dagli ospedali di Spoleto e Foligno.

Durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area, la galleria è stata temporaneamente chiusa al traffico. Presenti sul luogo dell’incidente anche la Polizia Stradale, per i rilievi e la gestione della viabilità, e i tecnici dell’ANAS.

Secondo le prime informazioni, i feriti non dovrebbero versare in gravi condizioni. Tuttavia, una volta concluse le operazioni di estricazione, il personale dei vigili del fuoco si è concentrato sulla messa in sicurezza dello scenario, senza poter fornire ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente.