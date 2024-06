Incidente Italmatch. Lega Spoleto: “Sindaco e assessori subito in consiglio a riferire sui fatti”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

La sezione lega di Spoleto a valle dell’incendio occorso presso l’impianto industriale dell’Italmatch chiede che il sindaco di Spoleto Andrea Sisti e gli assessori competenti Protasi e Paroli vengano in aula consigliare a riferire sull’accaduto.

I consiglieri comunali devono essere informati da fonti autorevoli su quanto accaduto e sullo stato di aggiornamento del piano di emergenza dell’azienda, considerando anche il fatto che da pochi mesi nell’area a maggior rischio di incidente rilevante insiste anche un nuovo supermercato.

Chiediamo pubblicamente all’assessore Protasi quali prospettive ha per l’impianto industriale, e all’assessore Paroli quali iniziative ha fino ad ora messo in campo per la tutela di questo sito industriale, i lavoratori e per il tessuto urbano connesso.

Lega Spoleto