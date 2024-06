Incidente Italmatch, conclusa la messa in sicurezza

Al termine degli interventi di messa in sicurezza effettuati a partire dalla tarda mattinata di oggi all’interno dell’azienda Italmatch Chemicals, a seguito dell’incendio verificatosi in uno dei reparti, la situazione, fin da subito sotto controllo, è tornata alla normalità.

Nello specifico intorno alle ore 13.35 di oggi, martedì 18 giugno, all’interno di un lisciviatore per il trattamento dello slurry di fosforo rosso (fosforo rosso disperso in acqua) con soluzione caustica si è sviluppato, per causa in corso di accertamento, un principio di incendio con emissione di fumi densi e bianchi.

Il prodotto incendiato è costituito esclusivamente da fosforo rosso. I fumi di combustione contengono anidride fosforica (I205) che a contatto con l’umidità produce acido fosforico.

La quantità stimata di fosforo rosso coinvolta va da 0,5 a 1 chilogrammo.

Si conferma inoltre che a seguito dell’incidente non si sono verificati incidenti al personale di stabilimento.

Dopo la riapertura delle strade che, in via precauzionale, erano state subito chiuse al traffico, non si ravvisano quindi situazioni di pericolosità anche per quanto riguarda la dispersione dei fumi nell’area.

Pertanto sia per le abitazioni civili, dove si può tornare ad aprire tranquillamente le finestre, sia per i terreni e alle colture coltivate nella zona, come concordato con USL Umbria 2 e ARPA Umbria, si conferma il pieno ritorno ad una condizione di normalità in quanto i dati confermano che non ci sono rischi né per le persone, né tantomeno per gli animali e le piante.

