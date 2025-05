Incidente aereo a Castel Ritaldi: un morto e un ferito, velivolo precipita su capannone industriale

La squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Spoleto e Foligno – si legge in una nota – sono intervenuti alle ore 16:45 circa in località Mercatello, nel comune di Castel Ritaldi, per un incidente aereo che ha coinvolto un velivolo leggero.

Secondo le prime informazioni, l’aeromobile è precipitato all’interno di un capannone industriale di un’azienda che produce materiali medicali (inizialmente segnalata come azienda di sostanze plastiche). L’impatto ha provocato un principio d’incendio, parzialmente esteso alla struttura.

A bordo del velivolo si trovavano due persone: purtroppo, uno dei due occupanti è deceduto, mentre l’altro è riuscito ad abbandonare l’aereo in volo prima dell’impatto ed è stato soccorso. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso del 118 per il trasporto urgente del ferito.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area sono ancora in corso. Al momento non si segnalano altri coinvolgimenti, ma le indagini delle autorità competenti sono in fase di sviluppo.