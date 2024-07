Dopo il vasto incendio che ha mandato in fumo circa 200 ettari di vegetazione (di cui 130 boschiva) nella zona di Poreta (Spoleto), l’amministratore unico di Afor Umbria Manuel Maraghelli ha voluto “ringraziare tutti i suoi collaboratori per l’impegno profuso, a fianco dei vigili del fuoco, nella lotta attiva a questo terribile rogo, scongiurando danni a case e centri abitati nell’area interessata dalle fiamme”.

“L’Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria – ha riferito Maraghelli – è intervenuta fin dall’inizio dell’evento (giovedì 18 luglio), garantendo la presenza costante di quattro squadre Aib (Antincendio boschivo) e lavorando in costante sinergia con Dos (Direttore Operazioni Spegnimento), Vigili del fuoco, Carabinieri Forestali e Protezione civile. Le operazioni di bonifica sono proseguite h24 da venerdì 19 a lunedì 22 luglio, con le 4 squadre Aib coordinate da Dos, Afor e Vigili del fuoco”.

“In materia di incendi boschivi – spiega Maraghelli – tra i compiti conferiti all’Agenzia Forestale Regionale ci sono la riduzione delle cause e del potenziale innesco di incendio, oltre alla mitigazione dei danni conseguenti al rogo. L’attività dell’Aib si svolge durante tutto l’arco dell’anno e consiste nelle seguenti operazioni: creazione di fasce parafuoco; diradamenti per riduzione della massa combustibile; ripulitura dei margini dei boschi; creazione/manutenzione di punti di approvvigionamento dell’acqua; manutenzione della viabilità forestale”.

Per l’anno 2024 l’Agenzia Forestale Regionale ha predisposto per la campagna AIB l’organizzazione di 18 minisquadre, attive su turnazioni continue di operatività e reperibilità. Ognuna di esse è costituita da due persone, dotata di automezzo fuoristrada con modulo AIB, un serbatoio d’acqua di capienza variabile tra i 500 ai 3.000 litri per contrastare gli incendi. Le minisquadre, quando non impegnate nella lotta attiva, effettuano opera di perlustrazione in maniera indipendente su aree di loro competenza.