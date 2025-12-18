Incendio nella notte a San Giacomo: salvati gli animali presenti in alcuni annessi agricoli

  Dicembre 18, 2025
    • Paura nella notte nella frazione di San Giacomo, dove un incendio ha interessato alcuni annessi agricoli. L’allarme è scattato nelle ore notturne e sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento cittadino, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

    Le fiamme hanno coinvolto le strutture agricole, ma grazie al tempestivo intervento dei soccorritori è stato possibile mettere in salvo tutti gli animali che si trovavano all’interno, evitando conseguenze ben più gravi.

    L’intervento dei vigili del fuoco si è protratto fino alle prime ore del mattino, quando l’incendio è stato definitivamente domato. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i carabinieri, per gli accertamenti di competenza, e i tecnici dell’Enel, chiamati a verificare e mettere in sicurezza la linea elettrica interessata.

    Restano da chiarire le cause del rogo, sulle quali sono in corso le opportune verifiche. Fortunatamente non si registrano feriti.

    Commentiultimi pubblicati

    Carlo Neri 2025-12-16 18:04:05
    Bla bla bla bla
    Carlo Alberto Bussoni 2025-11-19 14:45:52
    Fintanto che le burocrati impiegate del comune di Spoleto si inventeranno motivazioni pretestuose per bloccare i progetti presentati, si faranno.....
    Patrizia 2025-11-18 12:53:49
    Che dispiacere, un uomo perbene, insieme alla signora, mi unisco alle condoglianze.
    Aurelio Fabiani 2025-11-17 18:32:50
    Fare di un lume incerto di candela un falò, è più pericoloso del silenzio. I TONI ENTUSIASTI, LISCI, PD, BONANNI,.....
    Patrizia 2025-11-15 19:33:21
    Un abbraccio forte, anche se non vi conosco, e una disperazione, per tutti noi genitori! ❤️