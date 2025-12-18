Incendio nella notte a San Giacomo: salvati gli animali presenti in alcuni annessi agricoli

Paura nella notte nella frazione di San Giacomo, dove un incendio ha interessato alcuni annessi agricoli. L’allarme è scattato nelle ore notturne e sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento cittadino, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

Le fiamme hanno coinvolto le strutture agricole, ma grazie al tempestivo intervento dei soccorritori è stato possibile mettere in salvo tutti gli animali che si trovavano all’interno, evitando conseguenze ben più gravi.

L’intervento dei vigili del fuoco si è protratto fino alle prime ore del mattino, quando l’incendio è stato definitivamente domato. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i carabinieri, per gli accertamenti di competenza, e i tecnici dell’Enel, chiamati a verificare e mettere in sicurezza la linea elettrica interessata.

Restano da chiarire le cause del rogo, sulle quali sono in corso le opportune verifiche. Fortunatamente non si registrano feriti.