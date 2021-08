Incendio nei boschi vicino ad Agliano

Video

(DMN) Campello sul Clitunno – nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 18 agosto , un importante dispiegamento di forze – tra cui la squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Spoleto e due elicotteri – è stato impiegato in località Agliano, sulla via della Spina tra Campello sul Clitunno e Sellano , per spegnere un vasto incendio nel bosco che minacciava anche il centro abitato. Gli interventi sono tuttora in corso ma la situazione sembra ormai essere sotto controllo.