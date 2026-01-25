Incendio in una falegnameria a Petrognano: distrutte cataste di legname

Intervento notturno dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Spoleto che, intorno alle ore 3:00, sono stati chiamati a domare un incendio sviluppatosi in una falegnameria situata in località Petrognano.

Le fiamme hanno interessato numerose cataste di tavole accatastate all’esterno dell’attività produttiva, che sono andate completamente distrutte. Fortunatamente il materiale si trovava in un’area di terreno ampia, destinata alle operazioni di manovra e allo stoccaggio esterno, circostanza che ha consentito ai soccorritori di operare in sicurezza e di evitare il coinvolgimento delle strutture principali.

L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha permesso di circoscrivere il rogo e di scongiurare conseguenze più gravi. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Spoleto per gli accertamenti di competenza.

Non si registrano feriti. Restano da chiarire le cause dell’incendio.