Incendio in una falegnameria a Petrognano: distrutte cataste di legname

  • Redazione
  • Gennaio 25, 2026
  • Attualità
  • Letto 80

    • Intervento notturno dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Spoleto che, intorno alle ore 3:00, sono stati chiamati a domare un incendio sviluppatosi in una falegnameria situata in località Petrognano.

    Le fiamme hanno interessato numerose cataste di tavole accatastate all’esterno dell’attività produttiva, che sono andate completamente distrutte. Fortunatamente il materiale si trovava in un’area di terreno ampia, destinata alle operazioni di manovra e allo stoccaggio esterno, circostanza che ha consentito ai soccorritori di operare in sicurezza e di evitare il coinvolgimento delle strutture principali.

    L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha permesso di circoscrivere il rogo e di scongiurare conseguenze più gravi. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Spoleto per gli accertamenti di competenza.

    Non si registrano feriti. Restano da chiarire le cause dell’incendio.

    Share

    Articolo precedente

    22 anni di episcopato per mons. Renato Boccardo. Un anniversario che riguarda tutta la diocesi

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Carlo Neri 2026-01-13 10:48:12
    Se le "solerti" impiegate dell'Ufficio Tecnico del Comune la smettessero di ostacolare le pratiche per la ricostruzione adducendo motivazioni pretestuose,.....
    LUCA SPINELLI • CONSULENTE FINANZIARIO 2026-01-12 17:34:12
    Un momento sobrio ma denso di significato
    LUCA SPINELLI • CONSULENTE FINANZIARIO 2026-01-12 17:28:43
    Finalmente cifre chiare e interventi mirati
    Aurelio Fabiani 2025-12-23 07:31:05
    Passerella di Natale per l' Amministrazione comunale al Caio Melisso. Ho retto un' ora e poi me ne sono andato......
    Carlo Neri 2025-12-16 18:04:05
    Bla bla bla bla