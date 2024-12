(DMN) Spoleto – un incendio si è sviluppato, nel primo pomeriggio di oggi, domenica 22 dicembre, in un appartamento sito al primo piano di un condominio in Via Lorenzo Betti, nella zona PEEP di San Nicolò. Da quanto si apprende non ci sarebbero persone coinvolte. Sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco di Spoleto.

