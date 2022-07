Incendio a Piazza d’Armi, le fiamme spente dai Vigili del Fuoco

Il tempestivo intervento dei pompieri ha evitato conseguenze per abitazioni ed impianti sportivi. Foto

(DMN) Spoleto – un vasto incendio ha interessato, nella tarda mattinata di oggi, giovedì 7 luglio, l’area demaniale di Piazza d’Armi. Le fiamme, aiutate dal vento e dalla vegetazione – folta e secca – si sono propagate in pochi minuti. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Spoleto ha evitato conseguenze per le abitazioni che circondano l’area e per gli impianti sportivi tra cui la piscina comunale, in questo periodo particolarmente affollata.