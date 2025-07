Lunedì 14 luglio alle ore 11.00 è in programma l’inaugurazione della rotatoria sulla S.S.3 Flaminia, in corrispondenza dell’ingresso sud di Spoleto e dello svincolo di Monteluco.

Alla cerimonia saranno presenti il Sindaco di Spoleto Andrea Sisti, l’ingegnere Matteo Luciani, della Direzione Lavori dell’intervento dell’Anas e Mons. Renato Boccardo, Arcivescovo di Spoleto-Norcia.

La rotatoria è stata realizzata dall’Anas e dalle ditte esecutrici Forti srl di Spoleto e Spinelli e Mannocchi srl di Perugia per un intervento che ha consentito di migliorare la fluidità del traffico e innalzare i livelli di sicurezza per la circolazione, sia lungo la direttrice Flamina, sia per quanto riguarda la viabilità locale in ingresso e in uscita da Spoleto.

I lavori rientrano nel piano di riqualificazione e potenziamento della SS3 “Flaminia” nel tratto Spoleto-Terni, avviato da Anas per un valore complessivo di oltre 30 milioni di euro finalizzato a risolvere le principali criticità dovute alla conformazione del tracciato e innalzare gli standard di sicurezza.