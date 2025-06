Inaugurazione del Teatro all’aperto di Monteluco. Sabato 21 giugno, ore 17.30

Verrà inaugurato sabato 21 giugno alle ore 17.30 il nuovo Teatro all’aperto di Monteluco, realizzato nell’area dell’ex Tiro a piattello.

Terminati gli interventi di rigenerazione urbana che hanno consentito la rifunzionalizzazione di una superficie di circa 2.800 mq (precedentemente era stato già recuperato lo stabile oggi adibito a rifugio escursionistico), in occasione dell’inaugurazione saranno due gli appuntamenti che avranno luogo nel Teatro all’aperto.

L’iniziativa, organizzata dalla Pro loco di Monteluco, insieme al Convento di San Francesco in Monteluco e all’Evangelizzazione Frati Minori Umbria, si intitola “Francesco e i suoi giullari”. Si tratta di una proposta originale e creativa, dedicata agli adulti e ai bambini, che avrà inizio alle ore 18.00 con l’incontro “Un Giullare canta di Dio: origine e attualità del cantico delle creature” insieme a Fra Paolo Zampollini, Guardiano del convento di Monteluco.

Alle ore 18.30 è invece in programma “Magic Pony”, spettacolo di giocoleria improbabile, magia inaspettata e acrobazie squilibrate insieme a Fabrizio Zampollini ed Eloise Haenni della Compagnia Lollipop.

L’intervento, finanziato con il fondo complementare per le aree sisma del PNRR, ha consentito di sistemare l’intera area prevedendo percorsi in ghiaietto interni al prato, la sistemazione delle lampade segnapasso e la realizzazione di una piazzola di circa 50 mq con funzione di palcoscenico per gli eventi teatrali.

I lavori realizzati nell’area dell’ex Tiro a piattello, fanno parte del progetto generale di rigenerazione urbana che ha interessato il Monteluco per circa € 700.000,00: dalla riqualificazione del Campo Polivalente nel Prato Grande alla sistemazione dei parcheggi pubblici e dei servizi igienici; dal restauro di una porzione del muro di cinta del Bosco Sacro ai nuovi arredi, fino agli interventi per preservare e migliorare la salute dei boschi dal punto di vista ecologico (miglioramento selvicolturale e di rinaturazione).